MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi

Sadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi

26.05.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'in başrolünde olduğu Sadakatsiz’in finalinde Volkan’ın sonu Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi. Volkan ve Behlül'ün yer aldığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu.

Sadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi

Sadakatsiz finali sosyal medyayı salladı. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un başrolünü paylaştığı dizinin son bölümüne; Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan olması damga vurdu.

Asya, Derin ve Volkan arasındaki büyük savaşın bitişi ve kaybedenin daha önce iki kadını da sevdiğini söyleyen Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu. 'Sadakatsiz'in finalinde Volkan'a Aşkı Memnu’daki Behlül benzetmeleri yapıldı.

1

Sosyal medyada “Volkan'ın da sonu Behlül gibi”, “Bu hikayede yanan Volkan oldu”, “Volkan’ın bu halini görünce Bihter’in mezarında ağlayan Behlül aklıma geldi”, “Behlüller ölmez şekil değiştirir…” yorumları yağdı.

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlük kazancı gündeme bomba gibi düştüGünlük kazancı gündeme bomba gibi düştü
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Bu halini unutun! Mini şortuyla nefes kestiBu halini unutun! Mini şortuyla nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Ünlü şarkıcının konserini belediye iptal etti! Vakıf ve dernekler tepki göstermişti

Ünlü şarkıcının konserini belediye iptal etti! Vakıf ve dernekler tepki göstermişti

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

Taylan Antalyalı, Arda Turan'ı hüngür hüngür ağlattı!

Taylan Antalyalı, Arda Turan'ı hüngür hüngür ağlattı!

İlginizi Çekebilir

Bir kalemde sildi! İşte sebebi

Bir kalemde sildi! İşte sebebi

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.