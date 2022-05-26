Sadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi

Sadakatsiz finali sosyal medyayı salladı. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un başrolünü paylaştığı dizinin son bölümüne; Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan olması damga vurdu.

Asya, Derin ve Volkan arasındaki büyük savaşın bitişi ve kaybedenin daha önce iki kadını da sevdiğini söyleyen Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu. 'Sadakatsiz'in finalinde Volkan'a Aşkı Memnu’daki Behlül benzetmeleri yapıldı.

Sosyal medyada “Volkan'ın da sonu Behlül gibi”, “Bu hikayede yanan Volkan oldu”, “Volkan’ın bu halini görünce Bihter’in mezarında ağlayan Behlül aklıma geldi”, “Behlüller ölmez şekil değiştirir…” yorumları yağdı.





