Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Parfüm sizin de olmazsa olmazlarınız arasında mı yer alıyor? Parfüm kullanmadan dışarı çıktığınızda kendinizi eksik mi hissediyorsunuz? Yıllardır bıkmadan usanmadan aynı parfümü kullanıyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse yalnız değilsiniz! Birçok ünlü kişi de kullandığı parfümden vazgeçemiyor. İşte ünlülerin kullanmayı bırakamadığı en sevdiği parfümler ve onların özellikleri ile karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Tom Ford Black Orchid Parfüm ile çekim gücünüzü artırın

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Amerikalı ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, Tom Ford Black Orchid Parfüm'den vazgeçemiyor! Tom Ford'un en kusursuz çiçek olarak gördüğü siyah orkidenin etkileyici kokusuyla büyülenebilirsiniz. Ylang ylang çiçekleri, saf rom, siyah erik ile güçlü ve baş döndürücü hâle getirilen parfüm, afrodizyak etkisine sahip. Parfümün notalarında bergamot, yasemin, lotus ağacı, paçuli, sandal ağacı, vanilya gibi baştan çıkarıcı çiçek özleri ve değerli uçucu yağlar bulunuyor. Ürün, altın rengi şişesi ile lüks ve zarif bir duruş sergiliyor. Girdiğiniz ortamlarda eşsiz kokusuyla iz bırakacağınız parfüm sayesinde kendinizi özel ve farklı hissedeceksiniz!

2. Byredo Gypsy Water Unisex Parfüm ile özgür ruhunuzu ortaya çıkarın

Byredo Gypsy Water Unisex Parfüm, İngiliz oyuncu ve manken Sienna Miller'ın yıllardır kullandığı parfümler arasında yer alıyor. Romanların sıcakkanlı, samimi ve deli dolu ruhunu yansıtan parfüm, enerji ve neşe ile dolmanızı sağlıyor. Odunsu kokuya sahip ürünün üst notaları ardıç, limon, bergamot, karabiber; orta notaları çam, susam, tütsü; alt notaları ise sedir ağacı, amber ve vanilya içeriyor. Yağmurdan sonra gelen taze toprak kokusu gibi kokan parfüm, âdeta ruhunuzun yenilenmesine imkân tanıyor. Kendinizi ormanın derinliklerinde ya da kamp ateşinin başında hissetmek istiyorsanız bu parfümü mutlaka denemelisiniz!

3. Hem rengi hem kokusu ile aydınlatan: Christian Dior J'adore Parfüm

Ünlü ve güzel oyuncu Keira Knightley'in favori parfümü: Christian Dior J'adore! Lüks ve ihtişam seven kadınların tercihi olan parfüm sayesinde siz de bulunduğunuz her ortamda baş döndürücü biri olabilirsiniz. Üst notalarında yer alan kavun, şeftali, armut, mandalina ve bergamot âdeta meyve şöleni yaşatıyor. Orta notalarındaki orkide, menekşe, inci çiçeği, sümbülteber, yasemin, frezya ve gül ise ilkbahar tazeliğini teninize getiriyor. Alt notaları sedir ağacı, misk, böğürtlen ve vanilya ile sonlanan parfüm, ruhunuza hem neşe hem canlılık katıyor. Yaz güneşini andıran renge ve muhteşem kokuya sahip bu ürüne makyaj masanızda yer açmalısınız!

4. Kraliçe zarifliğine sahip: Jo Malone London Orange Blossom Cologne

İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini Kate Middleton'un parfüm seçimini Jo Malone London Orange Blossom Cologne'dan yana yaptığı söyleniyor. Üst notlarında nilüfer, portakal ve mandalina çiçeği bulunan parfümün alt notalarında ise menekşeyle vetiver yer alıyor. Sadakatin simgesi olarak nitelendirilen parfüm, ferah ve hafif bir kokuya sahip. Yaz aylarında kullanıma uygun ve tek başına benzersiz etki yaratan parfümü dilerseniz diğer Jo Malone London parfümleriyle de kombinleyebilirsiniz. Abartıdan kaçınıyor ve sadelikten hoşlanıyorsanız bu parfüm tam da size göre üretilmiş olabilir.

5. Kışkırtıcı kokusu ile Bvlgari Goldea The Roman Night Absolute Parfüm

Bvlgari Goldea The Roman Night Absolute Parfüm, Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in en sevdiği parfümler arasında bulunuyor. Üst notalarında yer alan siyah erik ve portakal çiçeği sayesinde canlanmanızı sağlayan parfüm; orta notalarındaki yasemin, zambak, vanilya ile tazelenmenize imkân tanıyor. Alt notalarında kara misk, paçuli ve kristal yosun içeren ürün, sizi âdeta büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Derin ve yoğun hislerinizi ortaya çıkaracak parfümün güçlü kokusuyla çevrenizdekilerin başını döndürebilirsiniz. Karizmatik ve şık tasarımlı şişeye sahip ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

6. Doğanın gücünü hissetmek isteyenlere: Acqua di Gioia Giorgio Armani

Kız kardeşi Bella Hadid gibi ünlü olan Gigi Hadid ise daha hafif kokular tercih ediyor. Oyuncu ve model olan Gigi Hadid'in favori parfümü, Acqua di Gioia Woman Giorgio Armani. Suyun duruluğu ve gücünden alınan ilhamla üç farklı parfümör tarafından tasarlanan ürün, tazelik ve ferahlık hissi veriyor. Üst notalarında yer alan Amalfi limonu ve nane ile yenilenmenizi sağlayan parfüm; orta notalarındaki şakayık, yasemin ve pembe biber ile de teninize bahar esintisi getiriyor. Sedir ağacı, laden reçinesi ve kahverengi şeker ise parfümün kalıcılığını arttıran unsurlar arasında yer alıyor. Özgür ruhunuzu ortaya çıkaracak bu parfüme mutlaka şans vermelisiniz!

7. Chanel Gabrielle Parfüm yumuşak kokusuyla sizi cezbedecek

Akademi ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Stone, Chanel Gardenia'dan vazgeçmese de bizim sıradaki önerimiz Chanel Gabrielle olacak! Teninizde pamuk gibi yumuşak ve tatlı his bırakan parfüm, pudralı yapıya sahip. Üst notalarındaki mandalina, greyfurt ve kuş üzümü tazelik hissi veren parfümün orta notalarında sümbülteber, ylang ylang, yasemin, portakal çiçeği yer alıyor. Alt notalarındaki sandal ağacı ve misk ise parfümün gücünü ve kalıcılığını artırıyor. Kokusu ile enerji ve cesaret veren bu altın rengi parfüm sayesinde kendinizi Paris sokaklarında geziyormuş gibi hissedebilirsiniz.

8. Aşkın kokusunu merak edenlere: Guerlain Idylle Parfüm

Stil ikonu ve oyuncu Olivia Palermo'nun tenine en çok yakıştırdığı ve kullanmaktan bıkmadığı Guerlain Idylle, aradığınız parfüm olabilir! Çiçeklerin ve meyvelerin muhteşem uyumunu ortaya koyan parfümün üst notalarında Bulgaristan gülleri, liçi ve ahududu bulunuyor. Orta notalarındaki şakayık, vadi zambağı, frezya, leylak ve yasemin ise teninize âdeta kır bahçelerini getiriyor. Alt notalarında yer alan paçuli ve misk sayesinde parfüm, adına yakışır şekilde sonlanıyor. İçten, samimi ve saf aşk anlamına gelen Idylle ile doğanın sevgisini teninizde hissetmek istiyorsanız bu parfümü mutlaka denemelisiniz.

9. Burberry My Burberry Parfüm ile her mevsim baharı yaşayacaksınız

Burberry My Burberry, modacı Buse Terim'in en sevdiği parfümler arasında yer alıyor. Üst notalarında bergamot, tatlı bezelye ve turunçgiller ile başlangıç yapan parfüm; orta notalarında sardunya, frezya ve ayva içeriyor. Alt notalarında yer alan paçuli, centifolia ve Şam gülü sayesinde ürünün kokusu dengeleniyor. Parfümün ünlü yaratıcısı Francis Kurkdjian, Londra'nın havasından esinlenip ürünün yağmurdan sonra ortaya çıkan çiçek kokusunu andırdığını söylüyor. Kapak tasarımından şişesindeki kurdeleye kadar kendinizi İngiliz leydisi gibi hissetmenizi sağlayan parfüm, kalıcı kokusu ile vazgeçilmezleriniz arasına girmeye aday!

10. Büyüleyen kokusu ile Paco Rabanne Lady Million Prive EDP'den vazgeçemeyeceksiniz

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Paco Rabanne Lady Million Prive, Çağla Şikel'in favori parfümleri arasında ilk sırada bulunuyor. Meyveli ve odunsu kokuların birleşimi olan parfümün, altının gücünden esinlenerek geliştirildiği biliniyor. Üst notalarında portakal çiçeği ve ahududu ile başlangıç yapan ürün, orta notalarında heliotrop çiçeği ve vanilya içeriyor. Kokunun alt notaları ise paçuli, kakao kabuğu ve bal ile sonlanıyor. Yoğun ve hipnotize edici kokuya sahip olan parfüm, derin hisleri açığa çıkarıyor. Girdiğiniz her ortamda iz bırakacak muhteşem kokuya sahip olan parfümü minimal şişesi sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz.