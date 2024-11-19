Sadece iki filmle Yeşilçam'a damga vurdu... Oyunculuğu bırakıp sırra kadem bastı! Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Talip Güran yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleğini duyan inanamadı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık Ömer karakteri ile Yeşilçam'a damga vuran Talip Güran filmden sonra oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem bastı.

Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Münir Özkul'un ise son kez rol aldığı film olma özelliğine sahip...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Yeşilçam'a tek bir filmle damga vurmayı başaran Talip Güran ise bu filmin ardından ortalarda görünmedi. Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim İstanbul'u da terk etti.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Talip Güran, mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra 1982 yılında Bodrum'a yerleşti. 2013 yılında Bodrum'da bir marangoz atölyesi açarak tahta sandalye imalatı yapmaya başlayan Talip Güran, geçimini rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile sağlıyor.

Aynı bölgede bir de restoran sahibi olan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri de restoran işletiyor.

SADECE İKİ FİLMDE ROL ALDI

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuştu. Talip Güran hayatı boyunca sadece 2 filmde rol aldı.