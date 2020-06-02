YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar

Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar

MANİSA HABERLERİ  | 02.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında çeşitli şekilde tehlikede olan 276 hayvanı kurtararak, doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.Yangın ve kaza gibi olaylar başta olmak üzere, her şartta ve 7 gün 24 saat esasıyla Manisalıların hizmetinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan kurtarma operasyonlarıyla da onlarca hayvanın hayatını kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında çeşitli şekilde tehlikede olan 276 hayvanı kurtararak, doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.
Yangın ve kaza gibi olaylar başta olmak üzere, her şartta ve 7 gün 24 saat esasıyla Manisalıların hizmetinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan kurtarma operasyonlarıyla da onlarca hayvanın hayatını kurtardı. Otomobil motorlarına sıkışan kediden sulama kanalına düşen ineğe, başını tenekeye sıkıştıran köpekten korkuluklara sıkışan kuşa kadar çok sayıda hayvanı kurtaran itfaiye ekipleri, mayıs ayında 276 canı yeniden yaşama döndürerek, doğadaki ait oldukları ortama dönmelerine vesile oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm canlara saygı anlayışıyla görev yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, mayıs ayında itfaiye personelinin 188 kedi, 29 köpek, 27 kuş, 9 yılan, 2 büyükbaş, 3 küçükbaş ve 18 diğer türler olmak üzere, toplam 276 hayvanı kurtardıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Manisa Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Soma'da "mayıs" hüznü

Soma'da "mayıs" hüznü

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.