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  4. SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi

SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Dil Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SADEM) yabancı öğrencileri SUBÜ Rektörü Prof.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Dil Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SADEM) yabancı öğrencileri SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.
Yurtdışında öğrencilik yaptığı dönemdeki hatıralarından bahsederek öğrencilere seslenen Rektör Sarıbıyık, “Her dili öğrenmenin kendine özgü zorlukları vardır. Sizlerde bu zorlukları bir an önce aşarak, eğitim-öğretime devam edeceksiniz. Bunlar aynı zamanda benliğinizde güzel hatıralar olarak da kalacak. 1993 yılında İngiltere’ye giderek yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Hatıralarımızı da böyle ortamlarda anlatıyoruz. Sizlerin de ileride anlatacağınız hatıralarınız olması muhtemeldir” dedi.
Dil eğitimi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye hazır olduklarını da aktaran Rektörü Sarıbıyık, “Hocalarımız bir an önce dilimizi öğrenmeniz ile ilgili ciddi bir emek veriyorlar. Bunun yanında sanal öğrenme ile ilgili bir şeyler de yapmak istiyoruz. Sizleri de misafir kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Burada eğitim alarak tekrar ülkenize döndüğünüzde ya da dönemediğiniz de gelecekte insanlığa fayda üretecek bilgi beceri ve yetkinlikle donanmanızı arzu ediyoruz” diye konuştu.

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