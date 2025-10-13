SPOR

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe'yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor

Fenerbahçe, Süper Lig’deki puan kayıplarının ardından transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Barcelona’nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yıldız isme 2 yıllık sözleşme önermeyi planlarken transferin gerçekleşmesi durumunda tüm dünya bu transferi konuşacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Trendyol Süper Lig’de beklentilerin uzağında bir performans sergileyen ve geride kalan ilk 8 haftada ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşmadan kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

ÖNCELİK FORVET

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor 1

Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması, Jhon Duran’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması ve En-Nesyri’nin istikrarsız performansı, yönetimi santrfor arayışına yöneltti Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir golcüyü gündemine aldı.

LEWANDOWSKI BOMBASI

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor 2

İddiaya göre Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında daha önceleri de gündeme gelen Barcelona’nın yıldızı Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı golcünün ilerleyen yaşına rağmen yüksek seviyedeki formu, yönetimi cezbetti.

DÜNYA FENERBAHÇE'Yİ KONUŞACAK

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor 3

Başkan Sadettin Saran, Lewandowski transferiyle kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Dev hamlenin, hem sportif başarı hem de global tanıtım açısından büyük yankı uyandırması hedefleniyor.

O İSİM DE DUYURDU

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor 4

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da yaptığı paylaşımla Lewandowski'nin 2026 yılında Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor 5

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymański, milli takım arkadaşı Lewandowski’yi ikna sürecinde devreye girebilir. İkilinin yakın dostluğu, transferde kilit rol oynayabilir. Devre arasında transferin gerçekleşmesi zor görünse de Fenerbahçe, yaz dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Polonyalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edilebileceği konuşuluyor.

