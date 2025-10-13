Sadettin Saran bombayı patlatıyor! Herkes Fenerbahçe'yi konuşacak... Sarı-Lacivertliler dünya yıldızını getiriyor

Trendyol Süper Lig’de beklentilerin uzağında bir performans sergileyen ve geride kalan ilk 8 haftada ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşmadan kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

ÖNCELİK FORVET

Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması, Jhon Duran’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması ve En-Nesyri’nin istikrarsız performansı, yönetimi santrfor arayışına yöneltti Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir golcüyü gündemine aldı.

LEWANDOWSKI BOMBASI

İddiaya göre Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında daha önceleri de gündeme gelen Barcelona’nın yıldızı Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı golcünün ilerleyen yaşına rağmen yüksek seviyedeki formu, yönetimi cezbetti.

DÜNYA FENERBAHÇE'Yİ KONUŞACAK

Başkan Sadettin Saran, Lewandowski transferiyle kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Dev hamlenin, hem sportif başarı hem de global tanıtım açısından büyük yankı uyandırması hedefleniyor.

O İSİM DE DUYURDU

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da yaptığı paylaşımla Lewandowski'nin 2026 yılında Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymański, milli takım arkadaşı Lewandowski’yi ikna sürecinde devreye girebilir. İkilinin yakın dostluğu, transferde kilit rol oynayabilir. Devre arasında transferin gerçekleşmesi zor görünse de Fenerbahçe, yaz dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Polonyalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edilebileceği konuşuluyor.