Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu! "Bunlardan çok rahatsızız..."

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kulüp televizyonunda gündeme dair soruları yanıtladı...

"MHK'Yİ DE YENDİK!"

Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin enerjisini, sürekli hakem tartışmalarına harcayan bir kulüp olmasını istemiyorum. Bunu yapan bir tarzım yok. Sanılmasın, mikrofonlara bas bas bağırmıyoruz diye de gerekeni yapmıyoruz. Nitekim sonuçlar alındı. Dinlendirilen hakemler var. Geçen hafta açıklamada bulundum, bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak, çünkü çok vahim hatalar var. Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bunla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz."

"KARAMSAR BİR TABLO YOK, YALAN!"

"Mali konulara gelince, karamsar bir tablo yok. Ancak, primleri kulüp ödüyor lafı, yalan, büyük yalan. Hepsini ben ve yönetici arkadaşlarım cebimizden ödüyoruz. Uçak paralarını kulübe ödettiriyor diyorlar, bu da yalan."

"UTANMADAN BİZE MİRASYEDİ DİYORLAR..."

"Önümüzdeki dönem için çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?"

Sadettin Saran: "Doğru söylüyorsun. Çok konuşuluyor. Bu kadar mali yapısı konuşulan kulüp görmedim. Mali yapı, sportif başarıyla doğru orantılıdır. 11 yıldır şampiyon olamayan takımın mali zorluk yaşaması normaldir. Şampiyon olamazsa bu zor giderilir. Biz seçilirken, bir kulüp başkanın cebine bakmamalıdır dedik. Sponsorlar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Benim dönemimde hiç mutsuz sponspor olmayacak. Küsenlerin hepsiyle görüştüm, geri kazandık. Sponsorluk gelirlerini artırdık. Harcamalara özen gösteriyoruz. Tasarruf tedbirleri aldık, alıyoruz. Sportif başarı gelmedikçe bu sorunu yaşayacağız. Kulübün nakit sorunu var. Doğru yönetilmesi gereken bir harcama dengesi var. O yüzden dedim, 1.5 sene içinde şampiyon yapamazsam giderim dedim. Kulübün şampiyonluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğim için söyledim. Bize ağır şeyler söylendi, 2 ay yönetemez dediler. Biz geldiğimizden beri 276 milyon Euro para ödemişiz. Bir sürü yalan söylediler. Sonra geri çıkıp yanlış söylemişiz demediler. Biz loca satışı yapmadık. Futbolcuların taksitleri 2-3 sene sonrasına yayılıyor, 2-3 sene öncesinin ödemesini yapıyoruz. Utanmadan bize mirasyedi diyorlar. Bu kadar konuşulmaması gerek. Yalan konuşulmaması gerek hele. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederiz, transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene alalım diye rica ettik. Bakarız ederiz demedi, hay hay dedi."

GALATASARAYLI İSMİ ÖRNEK VERDİ!

"Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsızız. Dile getiriyoruz. Dile getiriş tarzımız farklı. Sonuç alıyoruz, alacağız da..."