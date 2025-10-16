Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan devralan Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da değişiklikler yapmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE İKİ KİŞİYLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın göreve başlamasının ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmıştı.

4 İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.