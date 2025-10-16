SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Fenerbahçe yönetiminde Sadettin Saran, Samandıra'da değişiklikler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni bir yapılanma kapsamında A Takım Scout ekibinden 4 isim ile yolları ayırdı.

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı
Emre Şen

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan devralan Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da değişiklikler yapmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE İKİ KİŞİYLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın göreve başlamasının ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmıştı.

4 İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Kupası için satılan bilet sayısı dudak uçuklattıDünya Kupası için satılan bilet sayısı dudak uçuklattı
UEFA'dan Juventus'a soruşturma! Men cezası bile gelebilirUEFA'dan Juventus'a soruşturma! Men cezası bile gelebilir
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.