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Sadettin Saran, Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı

Sadettin Saran, yazılı bir açıklamayla Fenerbahçe Kulübüne başkan adaylığını resmen duyurdu.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı
Emre Şen

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Sadettin Saran, seçilmiş yönetimlerin imza kampanyası ile görevden el çektirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi ve imza kampanyasına destek vermediklerini ifade etti. Saran, imza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, bu büyük sorumluluğa talip olduklarını da açıkladı.

Sadettin Saran'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz.

Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler,

Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir.

Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur:

Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.

Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim."

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Sadettin Saran fenerbahçe
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