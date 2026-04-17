Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu! Başkanlık açıklaması

Fenerbahçe camiasında gözler hafta sonuna çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte uzun süredir gündemde olan Divan Kurulu Toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe’de yapılacak Divan Kurulu Toplantısı, kulübün geleceğine dair önemli mesajların verileceği bir platform olacak. Özellikle olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili son gelişmelerin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

SARAN KARARINI AÇIKLAYACAK

Başkan Sadettin Saran’ın aylar önce duyurduğu olağanüstü genel kurul kararına ilişkin son durumu camiaya açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın, kulüp içindeki dengeler ve yönetim planlaması açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

GALA GECESİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan Sadettin Saran, perşembe akşamı Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı’nda yaptığı konuşmayla da gündem yarattı. Dernek Başkanı Fatih İnan’ın ev sahipliğinde, Fenerbahçe eski yöneticisi Gürel Aydın’ın sahibi olduğu Sheraton Esenyurt Otel’de düzenlenen organizasyonda Saran önemli mesajlar verdi.

"KALMAYI HAK ETTİK"

Gala gecesinde konuşan Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik."