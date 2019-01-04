Sadık Çiftpınar: Bir adım ileri atmamın zamanı geldi

Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar, transferi hakkında konuştu. Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Sadık. TRT Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı sözler kullandı.

Sadık Çiftpınar, transfer süreci hakkında şöyle konuştu;

''İKİ BÜYÜK TAKIM İLGİLENİYOR''

İki büyük takımın ilgilendiğini biliyorum. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Ben de ayrılırken Malatyaspor'a en yüksek kazancı vermek istiyorum. Eğer gideceksem gittiğim takım için de benim için de hayırlısı olur umarım.

''ARTIK ZAMANI GELDİ...''

Her sporcunun olduğu gibi benim de hayallerim var. Büyük takımlarda oynama hayalim var. 26 yaşındayım, artık bir adım daha ileri atmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Kendime de güveniyorum. Artık zamanı geldi, inşallah hayırlı bir süreç olur.

''AKLIMDA BİR PLAN VAR''

Şu an iki büyük camia benimle ilgileniyor. İki camiaya da çok teşekkür ediyorum, bu gurur verici bir şey. Aklımda illa bir şeyler var. Düşündüğüm şeyler var. Geleceğim için en doğru kararı vermek istiyorum.

