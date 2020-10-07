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Sadıkoğlu: “Malatya OSB’ye yatırımlar hızla devam edecek”

MALATYA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Malatya OSB’ye yapılacak yatırımların Cazibe Merkezleri Programı desteklerinden yararlanma süresinin 1 yıl uzatıldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Asgari 5 Milyon TL yatırım şartının 2 Milyon TL’ye düşürülmesi olumlu bir gelişmedir.

Sadıkoğlu: “Malatya OSB’ye yatırımlar hızla devam edecek”

Malatya OSB’ye yapılacak yatırımların Cazibe Merkezleri Programı desteklerinden yararlanma süresinin 1 yıl uzatıldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Asgari 5 Milyon TL yatırım şartının 2 Milyon TL’ye düşürülmesi olumlu bir gelişmedir. Malatya sanayisine yatırımlar bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.
Bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” da değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek süresi 1 yıl uzatıldı
Kararı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021’e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek. Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek. Karar, Malatya ile birlikte 24 ili kapsayacak” dedi.

“Asgari yatırım şartının 2 milyon TL’ye düşürülmesi olumlu gelişmedir”
Asgari yatırım şartının 5 milyon TL’den 2 milyon TL’ye düşürülmesinin küçük yatırımcı açısından önemli olduğunu bildiren Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yatırımcıları ilimize çekmek için çalışmalar yürütüyoruz. Cazibe Merkezleri desteklerinden faydalanmak için asgari 5 Milyon TL yatırım şartının 2 Milyon TL’ye düşürülmesi olumlu bir gelişmedir. Bundan sonra küçük yatırımcılar da OSB’de fabrika kurmaya karar verecektir, bu da fabrika sayısını arttırarak istihdam sayımızın çoğalmasını sağlayacaktır. Malatya sanayisine yatırımlar bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na teşekkür
Karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, “Yapmış olduğumuz çalışmalar ve taleplerin olumlu sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Malatya’mıza ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Malatya ilimizle birlikte bölge illerimizi ilgilendiren bu önemli gelişme için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçenlere iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Sadıkoğlu: “Malatya OSB’ye yatırımlar hızla devam edecek”

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