Sadıkoğlu: “Malatya OSB’ye yatırımlar hızla devam edecek”

Malatya OSB’ye yapılacak yatırımların Cazibe Merkezleri Programı desteklerinden yararlanma süresinin 1 yıl uzatıldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Asgari 5 Milyon TL yatırım şartının 2 Milyon TL’ye düşürülmesi olumlu bir gelişmedir. Malatya sanayisine yatırımlar bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” da değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek süresi 1 yıl uzatıldı

Kararı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021’e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek. Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek. Karar, Malatya ile birlikte 24 ili kapsayacak” dedi.