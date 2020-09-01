Sadıkoğlu, medikal sektörünün sıkıntısını gündeme getirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, medikal firmalarının verdiği hizmet karşılığında kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde sıkıntılar yaşadığını belirtti

Sadıkoğlu, “Bu konuda TSO’lar olarak yerelde bizler, ülke genelinde de TOBB Başkanımız sıkıntının çözümü adına ciddi adımlar attık. Umut ediyoruz ki en kısa sürede medikal firmalarımızın yaşadığı bu sıkıntı çözüme kavuşacaktır” dedi.

Kamu ve üniversite hastanelerine tıbbi malzeme, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürünler sağlayan medikal firmaların bu hastanelerden taahhüt edilen tarihlerde ödeme alamamaları sektörde önemli bir nakit akışı sorunu doğurdu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, medikal firmaların yaşadığı tahsilat sorunlarını gündeme getirdi.

“Sağlık sektörün önemli kollarından medikal firmaları tahsilat sıkıntısı yaşıyor”

Malatya’da faaliyet gösteren onlarca firmanın kamu hastanelerinden tahsilat yapamadığı için zor durumda olduğunu ve bunun sadece Malatya özelinde değil, Türkiye çapında yaşanan bir problem halini aldığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinde önemi net bir şekilde anlaşılan sağlık sektörünün paydaşı olan ve sektörün önemli kollarından medikal firmaları tahsilat sıkıntısı yaşıyor. Salgın sürecinde hizmetlerine kesintisiz devam eden, çalışanlarının maaşlarını ödeyen ve devlete karşı vergi sorumluluklarını en doğru şekilde yerine getirmeye çalışan firmalarımız sıkıntının sadece pandemi sürecinde olmadığını, uzun zamandır benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bu alanda faaliyet yürüten üyelerimiz sektörlerinde ciddi bir nakit akış problemi bulunduğunu, kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde büyük problemler yaşadıklarını dile getirdi. MTSO olarak, üyelerimizin bu sıkıntısını rapor haline getirip çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler sağladık. 1 Eylül Salı günü video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz TOBB Yönetim Kurulu Toplantımızda bu konu gündemimizdeydi. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu konunun üzerine hassasiyetle eğilerek ilgili bakanlıklarla görüşmeler sağladı. Umut ediyoruz ki en kısa sürede medikal firmalarımızın yaşadığı bu sıkıntı çözüme kavuşacaktır” diye konuştu.

