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Sadıkoğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

08.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Sadıkoğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mesajında çalışan gazetecilerin görevlerinin zorluğuna dikkat çekerek, "İlkeli habercilik ve yayıncılık anlayışıyla toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basınımız, demokrasi kültürümüzün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mesajında çalışan gazetecilerin görevlerinin zorluğuna dikkat çekerek, "İlkeli habercilik ve yayıncılık anlayışıyla toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basınımız, demokrasi kültürümüzün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, zorlu şartlar altında görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarımıza özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz ve insanımız için; yüksek istihdam, ihracat ve kalkınma hedefleriyle yürüdüğümüz bu yolda, yol arkadaşımız olan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarı dolu nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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