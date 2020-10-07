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Sadıkoğlu’ndan AK Parti’ye ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya yeni yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Koca, MTSO Başkanı ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “ Malatya’mızın ihtiyaçlarını gidermek için koşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu’ndan AK Parti’ye ziyaret

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya yeni yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Koca, MTSO Başkanı ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “ Malatya’mızın ihtiyaçlarını gidermek için koşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Teşvik bölgesi uygulaması konusunun bugün resmi gazetede yayınlandığını hatırlatan Koca, “ Önemli bir problemi de böylece sayın cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile aşmış olduk. 31 Aralık 2021 tarihine kadar devamına karar verilmiş oldu. İnşallah yatırımcılarımız ve Malatya’mız bundan faydalanır. Bundan sonraki süreçte bu tür ihtiyaçların karşılanması noktasında inanıyorum ki yakaladığımız güzel diyalog ortamıyla Malatya’mız için el ele çalışmaya devam ederiz. Sizlerin de bu konuda gayret gösterdiğini biliyorum” şeklinde konuştu.
MTSO Başkan Sadıkoğlu ise, ‘’ Hem yeni yerlerinin hayırlı olsun temennisinde bulunmak hem de teşekkür etmek için buradayız. Bizim için partiler çok önemlidir. Özellikle siyasi partileri önemsiyoruz. Şehirlerin problemlerini iktidar partisini özellikle il başkanı olarak Sayın İhsan Koca ile geldiğimiz günden belli istişare içerisinde problemleri ifade ediyoruz. Kendisi de bu istişare kültürü ile bizleri dinleyip birçok problem de destek olmak için gayret gösteriyor. Malatya son dönemde Ticaret Sanayi Odasının vizyonel bakışı ile çok ciddi yatırımcıların buraya gelmesi için çaba gösteriyor. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü bu ilin büyümesinin en önemli etkeni sanayi olduğunun bilincindeyiz. Ticaret olduğunun bilincindeyiz. Buradaki istihdamında kriminal olayların bitmesi anlamında verginin de önemsenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda teşvik de altıncı bölgeden dördüncü bölgeye düşmemiz çok üzmüştü. Cumhurbaşkanımızın Pütürge’ye gelmesiyle beraber bizim de sorunları iletme imkanı oldu. Arıtma ile ilgili çok destek verdi 250 trilyon liralık arıtma tesisini sorununu halletmiştik. Cumhurbaşkanımıza il başkanımız Malatya’daki siyasiler durumu ifade etti. İl Başkanları toplantısında İhsan Koca beyefendi ile diyaloglarla buradaki istişareler sonucunda ileterek müjdeyi de Cumhurbaşkanımızdan duymuş olduk. Bu anlamda yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bizim için özellikle iktidar partisinin en önemli unsuru problemlerin çözümünde, odak noktası olduğunun bilincinde olarak, her daim istişare kültürünü en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu’ndan AK Parti’ye ziyaret

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