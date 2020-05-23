YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sadıkoğlu’ndan bayram mesajı

Sadıkoğlu’ndan bayram mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 23.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ramazan Bayramı’nın, hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Sadıkoğlu, "Yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile her türlü insani, ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan bu müstesna günlerde, manevi huzura erişmemize vesile olan mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.

Sadıkoğlu’ndan bayram mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ramazan Bayramı’nın, hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Sadıkoğlu, "Yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile her türlü insani, ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan bu müstesna günlerde, manevi huzura erişmemize vesile olan mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Birlikteliğin ve aile olmanın muazzam cazibesi içerisinde, kalabalıklarla kutlamaya alışık olduğumuz bayramı, pandemi süreci nedeniyle maalesef belirli kısıtlamalar dairesinde geçireceğiz. Umuyoruz ki; dünyayı sosyal, ekonomik ve politik düzeyde beklenmedik bir anda, benzersiz bir yıkıma uğratan salgın üzerinde, yakın zamanda tam kontrol sağlanır. Bu süreçte edindiğimiz tecrübeler ise bir ömür boyu nasihat heybemizde, bizlere ve gelecek nesillere birer uyaran olarak baki kalır” ifadelerine yer verdi.
Sadıkoğlu, “Ölüm korkusunun küreselleştiği, evlere kapandığımız, sokakta yürüyebilmenin, dostlarımızı, büyüklerimizi ziyaret edebilmenin, tokalaşmanın, sarılmanın, hatta bir çay ocağında çay içmenin dahi lütuf olduğunun idrakine vardığımız bir dönemi kitlesel boyutta yaşıyoruz. Dileriz ki bu şerden hayırlar çıkarabilelim. Dünyayı, yaşamı, doğayı yeniden keşfederken; insan olmayı ve ben merkezli bir yaşamın fıtratımıza aykırı olduğu gerçeğini yeniden görebilelim. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemin, milletçe, suni gündemlerden uzaklaşmamıza, enerjimizi, faydasız tartışmalara harcamak yerine, toplumsal barış ve uzlaşma bilinci ile aydınlık bir yarın için sarf etme şuurunun tesisine vesile olmasını diliyorum. Deprem felaketi ardından başlayan salgın hastalık kabusu ile zor bir dönemde eda ettiğimiz Ramazan-ı Şerif’i uğurladığımız şu mübarek günde, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımız için hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyor, sıhhat, afiyet ve huzur dolu nice bayramları birlikte karşılamayı Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Malatya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Akgün Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Malatya’da 30 dönümlük park büyük oranda tamamlandı

Malatya’da 30 dönümlük park büyük oranda tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.