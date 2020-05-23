Sadıkoğlu’ndan bayram mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ramazan Bayramı’nın, hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Sadıkoğlu, "Yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile her türlü insani, ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan bu müstesna günlerde, manevi huzura erişmemize vesile olan mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Birlikteliğin ve aile olmanın muazzam cazibesi içerisinde, kalabalıklarla kutlamaya alışık olduğumuz bayramı, pandemi süreci nedeniyle maalesef belirli kısıtlamalar dairesinde geçireceğiz. Umuyoruz ki; dünyayı sosyal, ekonomik ve politik düzeyde beklenmedik bir anda, benzersiz bir yıkıma uğratan salgın üzerinde, yakın zamanda tam kontrol sağlanır. Bu süreçte edindiğimiz tecrübeler ise bir ömür boyu nasihat heybemizde, bizlere ve gelecek nesillere birer uyaran olarak baki kalır” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu, “Ölüm korkusunun küreselleştiği, evlere kapandığımız, sokakta yürüyebilmenin, dostlarımızı, büyüklerimizi ziyaret edebilmenin, tokalaşmanın, sarılmanın, hatta bir çay ocağında çay içmenin dahi lütuf olduğunun idrakine vardığımız bir dönemi kitlesel boyutta yaşıyoruz. Dileriz ki bu şerden hayırlar çıkarabilelim. Dünyayı, yaşamı, doğayı yeniden keşfederken; insan olmayı ve ben merkezli bir yaşamın fıtratımıza aykırı olduğu gerçeğini yeniden görebilelim. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemin, milletçe, suni gündemlerden uzaklaşmamıza, enerjimizi, faydasız tartışmalara harcamak yerine, toplumsal barış ve uzlaşma bilinci ile aydınlık bir yarın için sarf etme şuurunun tesisine vesile olmasını diliyorum. Deprem felaketi ardından başlayan salgın hastalık kabusu ile zor bir dönemde eda ettiğimiz Ramazan-ı Şerif’i uğurladığımız şu mübarek günde, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımız için hayırlı bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyor, sıhhat, afiyet ve huzur dolu nice bayramları birlikte karşılamayı Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.



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