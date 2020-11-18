Sadıkoğlu’ndan istihdama ve ihracata odaklanma vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni ekonomik reformun iş dünyasını heyecanlandırdığını ifade ederek, “Daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da şuraya katılım sağladı. TOBB Yönetim Kurulu’nun bizzat, 365 oda ve borsa başkanının da video konferans yöntemiyle katılım sağladığı ekonomi şurasında reel sektörün ihtiyaç ve beklentileri konuşuldu.

“İş dünyamızın beklentisi de bu yöndeydi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Ekonomi Şurasında yapmış olduğu konuşmada verdiği mesajların özellikle son dönemde piyasalarda yaşanan olumsuz tablonun seyrini değiştirecek güçlü ve isabetli mesajlar barındırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığımızda, gelecek dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanılacağını, ülke risk priminin düşürülmesi için gayret gösterileceğini, Türk liramıza ve ülkemizin ekonomik ortamına güvenen yerli ve yabancı tüm yatırımcılara destek verileceği mesajını alıyoruz. Bu

hedefler doğrultusunda, önümüzdeki süreçte ortaya konulacak uzun vadeli eylem planlarının yatırımlar için elverişli bir ortamın oluşmasına, büyüme ve istihdam hedeflerinin sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam etmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyamızın beklentisi de Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına paralel yöndeydi” dedi.