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Sadıkoğlu’ndan Konukoğlu’na yeni yatırım daveti

15.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu, Konukoğlu ailesini Malatya’ya yeni yatırımlara davet etti.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Adil Sani Konukoğlu Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

"Malatya TSO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız”
Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Bölgemizde önemli çalışmalara imza atan, kendisine değil topluma zengin olma gayreti içerisindeki SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu’nu odamızda ağırlamaktan dolayı memnuniyet içindeyiz. Malatya TSO olarak bizler Gaziantep’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. SANKO Holding ailesi iş adamlarımızın örnek alması gereken önemli bir aile şirketi. Sadece Gaziantep’e değil, Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atan bir holding. Ülkenin kalkınması için 14 bin kişinin istihdamını sağlıyorlar. Umut ediyoruz ki Malatya’da ki yatırımlarını arttırarak Malatya’yı biraz daha gündemlerine alırlar. Malatya TSO olarak bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. Konukoğlu ailesi topluma zengin olan bir ailedir, bizler bunun bilincindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

"Kayısıyı daha fazla işleyerek farklılaştırın”
Malatya’nın önemsediği şehirlerden olduğunu belirten Konukoğlu, “Biz, ticaret ve sanayi odalarıyla kardeş kuruluşlarız. Bölge olarak birbirimizin bildiği konuları şehirlerimizin gelişmesi için daha ileriye gidebilmesi için mücadele veriyoruz. Ben Malatya’yı çok seviyorum. Bölgede en fazla ziyaret ettiğim şehirlerden bir tanesi, Malatya’nın kayısısını dünyada duymayan kalmadı. Ama benim ricam kayısıyı daha fazla işleyerek farklılaştırın. Kayısının özelliklerini bütün dünyaya daha iyi anlatırsak çok daha güzel olur” dedi.

“Sanayinin ve ticaretin gelişmesi için mücadele ediyor”
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Konukoğlu, "Oğuzhan Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Malatya’ya inanılmaz hizmet veriyor, sanayinin ve ticaretin gelişmesi için mücadele ediyor. Birlik olduğumuz müddetçe, kenetlendikçe, şehir ayrımcılığından çok birlikte ülke için neler yapabileceğimizi anlattığımız sürece bu ülkeye hiçbir şey olmaz, önümüz açık Allah’ın izni ile.Malatya’nın yolu açık olsun, Türkiye’nin lider şehirlerinde bir tanesi olacak ben buna inanıyorum” şeklinde konuştu.

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