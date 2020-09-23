Sadıkoğlu’ndan Malatya basınına teşekkür

Malatya’nın 6. Bölge teşvikleri kapsamından çıkarılması sonrasında kararda değişiklik için Ankara ve İstanbul’da önemli girişimlerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanının eski teşvik sistemine geri dönülmesi talimatının ardından Malatya basınına sürece katkılarından ötürü teşekkür etti.

Sürecin olumlu bir noktaya gelmesinde basın camiasının katkısına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yabancı yatırımcıyı Malatya’mıza çekmek için elimizdeki en önemli koz olan 6. Bölge teşvikleri kapsamından çıkarılmamız, gelecek süreçte şehrimiz sanayisinin yükselen gelişimine büyük darbe vuracaktı. Bu nedenle Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından vatandaşımıza konunun önemini vurgulamak ve bürokratik girişimlerimiz öncesinde kamuoyu oluşturmak amacıyla gerekli açıklamaları yapıp, düzenlediğimiz basın toplantısında sürecin yaratacağı tüm olumsuzlukları sıraladık. Sürecin başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan basınımız, konunun önemini halkımıza duyurmamızda ve kamuoyu oluşturmamızda güçlü şekilde destek oldu” dedi.

“Basınımızın süreçte emeği büyük”

Açıklamasında, sürece sağladıkları katkılardan ötürü basın çalışanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Sadıkoğlu, “Özellikle sanayimizde son 2 yıl içerisinde yakaladığımız yükselişin sürmesi ve buna bağlı olarak istihdam olanaklarının artması açısından 6. Bölge teşvikleri büyük önem taşıyordu. Telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olacak karardan dönülmesi adına yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan, taleplerimizin daha güçlü şekilde yankılanmasına vesile olan basınımızın süreçte emeği büyük. Bu nedenle, başta pandemi sürecinin zor koşullarında sahada kamu yararına haber peşinde koşan muhabirlerimiz olmak üzere, gazete, televizyon ve internet medyamızın tüm temsilcilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Sesimizin gür çıkmadığı dönemler Malatya’mıza ciddi zaman ve ekonomik kayıplar yaşattı”

Sadıkoğlu, şehrin menfaatlerini korumak, toplumu yönlendirip bütünlük sağlama noktasında medya organlarına ciddi sorumluluk düştüğünü belirterek, “Her zaman vurguladığımız bir husus var. Malatya’nın menfaatlerini korumak ve şehrimizi bölgesinde daha güçlü bir il konumuna getirebilmemiz için birlik, beraberlik ruhu ile hareket etmemiz şart. Bunu gerçekleştiremediğimiz, sesimizin gür çıkmadığı dönemlerde Malatya’mız ciddi zaman ve ekonomik kayıplar yaşadı. Şayet şehrimizi herhangi bir alanda dezavantajlı konuma düşürecek bir konuda mücadele vermemiz gerekiyor ise tüm kişisel çıkarlar, fikir ayrılıkları, siyasi-politik düşünceler bir yana bırakılıp tek ses olarak, güçlü bir irade ortaya koymamız gerekiyor. Bu noktada basınımıza büyük görev düştüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

