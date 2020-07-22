Sadıkoğlu’ndan öğrencilere meslek lisesi tavsiyesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde 103 mesleki ve teknik lise proje okulu olarak belirlendi. “Diplomanız, Mesleğiniz Olacak” projesi kapsamında Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu okul ise Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih yapacak öğrencilere Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmelerini tavsiye etti.

MTSO’dan başarı bursu

Öğrencilerin Covit-19 Pandemisi nedeniyle sınava hazırlık sürecini zorlu geçirdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “LGS’ye giren öğrencilerimiz için artık tercih zamanı. Kazanacakları okulda alacakları eğitimlerde geleceğe hazırlanacaklar. Meslek liselerinde eğitim almak isteyen kardeşlerime, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tavsiye ediyorum. Lisemizde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojiler, İnşaat Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Matbaa Teknolojileri ve Metal Teknolojileri gibi alanlar bulunuyor. Bu alanlarda alınacak teorik eğitimlerin pratiğe dökülmesi için Malatya OSB’deki nitelikli firmalarda staj imkanı sunuyoruz. Ayrıca Malatya TSO olarak proje kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni en yüksek puanla tercih edecek 9’uncu sınıf öğrencimize ve 10, 11, 12’inci sınıfta okul birincisi olan öğrencilerimize aylık burs veriyoruz” dedi.