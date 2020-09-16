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Şafak’ta yenileme çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Şafak Mahallesi’nde, Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin alt ve üst yapılarını yeniledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, geçtiğimiz aylarda mahalleye yaptığı ziyarette verdiği söz sonrası Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinde başlatılan asfalt çalışması tamamlandı.

Kepez Belediyesi Şafak Mahallesi’nde, Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin alt ve üst yapılarını yeniledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, geçtiğimiz aylarda mahalleye yaptığı ziyarette verdiği söz sonrası Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinde başlatılan asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak freze makinesiyle iki caddenin eskiyen, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut asfaltını kaldırdı. Daha sonra yolun tesviyesinin yapılmasından sonra caddeler, finişer makinesiyle sıcak asfaltla kaplandı.
10 bin ton asfalt, 3 bin metrekare kaldırım
35 metre genişliğinde, 1500 metre uzunlundaki Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’ne 8 santimetre yüksekliğinde 7 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi ile kesişen, kuzey-güney istikametindeki 20 metre genişliğinde ve 880 metre uzunluğundaki Azem Akkaya Caddesi’ne ise 3 bin ton asfalt serildi. Fen İşleri Müdürlüğü, her iki caddenin 1300 metrelik kısmında 3 bin metrekare parke kaldırım çalışması gerçekleştirdi.
Caddelerin yanına 37 bin metrekare portakal bahçesi
Kepez Belediyesi, asfaltını yenilediği iki caddenin yanında 37 bin metrekarelik bir yeşil alan da oluşturdu. Uzun yıllar dökülen molozlardan ve atılan çöplerden dolayı çevre kirliliğinin yaşandığı araziye, moloz ve çöpler tahliye edildikten sonra 160 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi.
Tütüncü, imara uygun yapılaşması tamamlanan mahallelerde, caddeleri yenileyerek, hem bölgeye değer kazandırdıklarını hem de vatandaşların sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırdıklarını söyledi. Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin, mahalleyi ve Akdeniz Sanayi Sitesi’ni çevre yollarına bağladığına işaret eden Tütüncü, “ Söz verdiğimiz gibi her iki caddemizi, asfalt ve kaldırım çalışmasıyla güzelleştirdik. Yenileme çalışması sonrası her iki caddemiz alımlı ve görkemli bir hale geldi. Kepez’e değer katan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

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