YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Safari kazasında can pazarı: 12’si turist 15 yaralı

Safari kazasında can pazarı: 12’si turist 15 yaralı

İHA İHA
02.05.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11’i İngiliz, 1’i İrlanda vatandaşı olmak üzere 12 turist ve 3 personel yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinde tam anlamıyla can pazarı yaşanırken, araçtan yola fırlayan yaralılara Jandarma, 112 Sağlık ekibi ve itfaiye personellerinin yanı sıra vatandaşlar ve tura çıkan diğer turistler yardıma koştu. Kazayı gören ve yardıma koşan genç kadın, araçların alabildiğine hızlı olduğunu, arkadan gelen aracın önündeki araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildiğini, böylesine büyük bir kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kaza, Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi yolu üzeri Delioğlanlı Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Okurcalar, Avsallar ve Türkler Mahallelerindeki otellerden aldığı turistleri taşıyan Ferhat Arslan’ın kullandığı 34 BSC 865 plakalı yarı açık tur minibüsü aynı istikamette gitmekte olan Özcan Akkaya’nın kullandığı 34 BSC 990 plakalı yarı açık safari tur minibüsüne arkadan çarptı. Ferhat Arslan’ın kullandığı 34 BSC 865 plakalı tur minibüsü, önündeki minibüse çarptıktan sonra yoldan çıkarak yolun sağında bulunan betonarme aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Kazada, arkadan çarpan aracı kullanan Ferhat Arslan, araçta personel olarak bulunan Levent Toslak ve Ziya Öztürk ile araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus, Andreaa Locatus, Saya Anays Locatus, Luley Bulorky, Tina Taylor, Mr Kacper Marcın, Luley Bulorky, Uljana Golubeva, Evelına Matveeva, Laura Ellen Carlton, Bobby Luke Carlton, Gillian Smith ve İrlanda vatandaşı Julia Marıe yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Sarılar Jandarma Karakolları, Jandarma Trafik, 112 Sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. Devrilen araçtan yola savrulan ve acı içerisinde kıvranan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ekipler tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Luley Bulorky’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaNiğde’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Vali Çiftçi, sosyal medya takipçisi Kısmet Pala’yı makamında ağırladıVali Çiftçi, sosyal medya takipçisi Kısmet Pala’yı makamında ağırladı
Sivas’ta kurbanlık fiyatları belirlendiSivas’ta kurbanlık fiyatları belirlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:55
Yatsı
21:19
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.