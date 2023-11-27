MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. SAFİR 13. BÖLÜM İZLE! ATV SAFİR dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu

SAFİR 13. BÖLÜM İZLE! ATV SAFİR dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu

27.11.2023 20:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir dizisi 13. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların sevilen dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 13. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Safir dördüncü bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Safir yeni bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin 13. bölümü 27 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte Safir 13. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

sa2

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin 12. bölümünde;

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

sa3

SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin 13. bölümünde;

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

sa4

SAFİR 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Safir dizisinin 13. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu!Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu!
Yine çok cesur! Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi Yine çok cesur! Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi
'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı 'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
atv safir ele balıklar
En Çok Okunan Haberler
THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!

Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.