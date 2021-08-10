YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi

Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi

10.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 68 safkan Arap tayından 8 milyon 542 bin lira gelir elde edildi.

Açık artırma usulüyle yapılan ihalede, 74 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Bu taylardan 68'i, 20 bin ila 400 bin liradan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Nihat Coşkun tarafından 400 bin liraya alınan "Uludoruk" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Bu tayı Murat Yıldız ve MBT Gemi İşletmeleri Limited Şirketi'nin 370'er bin liraya satın aldığı "Tanışık" isimli 2 yaşındaki erkek tay ile "Toprak Tutkusu" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı izledi.

Ayrıca 330 bin liraya Arif Çelik'in aldığı "Kuruşbeyi" adlı 2 yaşındaki erkek tay da en çok fiyat verilen taylardan oldu.

İşletmenin, bu 68 tayın satışından 8 milyon 541 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldüBursa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:46

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.