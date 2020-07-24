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Safra kesesinden 80 taş çıktı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ameliyat olan bir hastanın safra kesesinden tam 80 tane taş çıktı.Biga’da, özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla, 75 yaşındaki Fatma Kısaoğlu’nun safra kesesinden 80 tane taş alındı.

Safra kesesinden 80 taş çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ameliyat olan bir hastanın safra kesesinden tam 80 tane taş çıktı.
Biga’da, özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla, 75 yaşındaki Fatma Kısaoğlu’nun safra kesesinden 80 tane taş alındı. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Doğru, yaptığı açıklamada, hastanın, karın ağrısı şikayetiyle polikliniğe başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde safra kesesi içerisinde taş tespit ettiklerini kaydeden Doğru, "Hastamızın, aynı zamanda kalp rahatsızlığı olduğundan işlem öncesi kardiyoloji doktorumuza da gösterilerek yapılan tetkikler neticesinde ameliyata alındı. Her biri yaklaşık olarak kiraz çekirdeği büyüklüğünde 80 adet taş, kapalı (laparoskopik) yöntemle başarılı bir şekilde çıkartıldı. Hastamızın ameliyat sonrası herhangi bir problemi olmadığı gibi aynı gün içerisinde hiçbir yardım almaksızın, dolaştı, yemeğini yedi ve ameliyatın ikinci günü sıkıntısız bir şekilde taburcu edildi" dedi.
Hasta Kısağolu ise ameliyata giren doktora teşekkür ederek, “Hayretler içindeyim. Doktorumdan Allah razı olsun. Yıllardır mide ağrısı çekiyorum. Şükürler olsun kurtuldum" diye konuştu.

Safra kesesinden 80 taş çıktı

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