YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safran ekimi devam ediyor

Safran ekimi devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 10.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safran ekimi devam ediyor.Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle dikimine 15 gün geç başlanan safran tarlasını ziyaret ederek dikim çalışmalarını inceledi.İlçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde 20 dönüm arazide safran ekimi yapan İsmail Yılmaz’a ait safran tarlasını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, safran dikimi hakkında bilgi alarak safran dikti.Safran bitkisinin 16 çiftçi tarafından ekiminin yapıldığını ifade eden Vali Gürel, “Boya, kozmetik, yemek, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ’dünyanın en pahalı baharatı’ olarak bilinen safran soğanları bu sene havaların sıcak olması nedeniyle geç de olsa toprakla buluşuyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safran ekimi devam ediyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle dikimine 15 gün geç başlanan safran tarlasını ziyaret ederek dikim çalışmalarını inceledi.
İlçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde 20 dönüm arazide safran ekimi yapan İsmail Yılmaz’a ait safran tarlasını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, safran dikimi hakkında bilgi alarak safran dikti.
Safran bitkisinin 16 çiftçi tarafından ekiminin yapıldığını ifade eden Vali Gürel, “Boya, kozmetik, yemek, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ’dünyanın en pahalı baharatı’ olarak bilinen safran soğanları bu sene havaların sıcak olması nedeniyle geç de olsa toprakla buluşuyor. Safranbolu ilçemizde 16 çiftçimiz tarafından 30 hektarlık alan üzerinde safran soğanlarının dikimi başladı. İnşallah ekim-kasım ayında da çiçeklerinin toplanmasına, hasadına başlanacak ve diktiğimiz safranları toplamak için tekrar geleceğiz. Dikimi gerçekleştirilen safran soğanlarının veriminin bol ve kazancının bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Söke’de otomobil şarampole uçtu
Söke’de otomobil şarampole uçtu

Karabük Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
12:52
İkindi
16:26
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Nurcan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.