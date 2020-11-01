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Safran Eskrim Açık Kılıç turnuvası sona erdi

KARABÜK HABERLERİ  | 01.11.2020 21:13 | Son Güncelleme

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U12 ve U 14 (12 ve 14 yaş altı) olarak iki kategoride belirlenen illerde düzenlenen Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası sona erdi.Karabük’te devam eden turnuvada bugün karşılaşmalar öncesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı.Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde U14 grubunda erkeklerde 42 kızlarda 34 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.Turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven,Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan,Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu turnuvaya katılan oğluna destek için kente geldi.Eskrim Erkekler U14’da düzenlenen turnuvada Ateş Efe Toker birinci, Furkan Yaman ikinci,Ömer Sağ ve Arda Akalın üçüncü oldu.Eskrim Kızlar U14’de ise Akya Göllü birinci,Eylül Bahar Özden ikinci,Neris Ada Kabadere ve Ebrar Nisa Kutlu ise üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan takdim etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U12 ve U 14 (12 ve 14 yaş altı) olarak iki kategoride belirlenen illerde düzenlenen Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası sona erdi.
Karabük’te devam eden turnuvada bugün karşılaşmalar öncesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı.
Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde U14 grubunda erkeklerde 42 kızlarda 34 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.
Turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven,Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan,Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.
Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu turnuvaya katılan oğluna destek için kente geldi.
Eskrim Erkekler U14’da düzenlenen turnuvada Ateş Efe Toker birinci, Furkan Yaman ikinci,Ömer Sağ ve Arda Akalın üçüncü oldu.Eskrim Kızlar U14’de ise Akya Göllü birinci,Eylül Bahar Özden ikinci,Neris Ada Kabadere ve Ebrar Nisa Kutlu ise üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan takdim etti.

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Gökçe Eczanesi
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