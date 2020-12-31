Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’den yeni yıl mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, hem Türkiye hem de dünya için çok zor geçen bir yılın geride bırakıldığını. 2020’nin herkesin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayan bir sene olacağını söyledi.

2020 yılından önemli şeyler öğrenildiğini belirten Köse, “Ülkemiz için seller, depremler ve doğal afetlerle başlayan 2020’de, pandemi zaten zorda olan şartlarımızı kat be kat ağırlaştırdı. Elbette zorlandık; ama ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluklarla da birleşen bu dönemden hepimiz önemli şeyler de öğrendik. Bunların en başında ise, bu toprakların yakından tanıdığı, dayanışma ruhunun canlanması geldi. Her mahallenin büyük bir aile olduğunu, bir araya geldiğimizde aşılamaz zannedilen zorluklarla mücadelenin mümkün olabildiğini gördük. 2020 çok zor bir yıl olsa da biz Safranbolu’muz için çalışmaya üretmeye devam ettik. Tüm yıl yaşadıklarımız 2021’e daha güçlü birikimle girmemizi sağladı” dedi.

2021’de pandeminin etkilerinin azaldığı ve korona virüsü tamamen yok olduğu bir yıl olmasını dileyen Köse, “Geride bıraktığımız yılın yaralarını sarmak ve iyileşmek için en büyük ilacımız ise birlik, beraberlik ve sevgi olacak. Birbirimize, kentimize ve ülkemize olan sevgimizle çalışıp, yarınlara daha güzel ve kalıcı eserler bırakacağız. 2021 yılının Safranbolumuza, dünyamıza, ülkemize, çalışma arkadaşlarıma ve hemşehrilerime sağlık ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyorum’ ’ifadelerini kullandı.

