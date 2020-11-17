Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi

Safranbolu Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği tarafından Safranbolu yollarına 24 bin 63 ton kendi üretimleri olan sıcak asfalt serildi.

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi’nde çalışmalarına devam eden ekipler kentin çeşitli yerlerinde ara sokaklar ve ana arter üzerinde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi için çalışıyor. Mevsimin yağışsız geçmesini fırsata çeviren ekipler, şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açıma çalışması gerçekleştiriyor.

Safranboluluları hem güvenli hem de konforlu sürüşün keyfine varacakları yenilenen yollarla buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Kendi şantiyemizde üretimini yaptığımız 24 bin 063 ton sıcak asfaltı kentin çeşitli yerlerine bulunan yollara seriyoruz. Vatandaşımızın kentte her alanda konforlu hizmet alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz, bu kapsamda havanın yağışsız gitmesini fırsata çevirerek asfalt serme çalışmalarımıza hız kattık’’ dedi.

