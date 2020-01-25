Safranbolu Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

Safranbolu Belediyesi tarafından Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile Elazığ ilinde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların battaniye, mont, çorap, kışlık ayakkabı, atkı, bere, kazak, bebe maması, gıda kolisi ve benzeri gibi malzemelerle kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların Kıranköy ile Tarihi Çarşı’da bulunan belediye binalarına, SAKEM ve Hayır Çarşısına başvurmaları istendi.

