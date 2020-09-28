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Safranbolu Belediyesi ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görüldü

KARABÜK HABERLERİ  | 28.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Özendirme Yarışması’ kapsamında Safranbolu Belediyesi ‘Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari Kesim Bölgesel Restorasyon ve Canlandırma Projesi’ ödülü aldı.Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu ‘Özendirme Yarışması’ 2019 ödül töreni İstanbul’da gerçekleşti.

Safranbolu Belediyesi ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Özendirme Yarışması’ kapsamında Safranbolu Belediyesi ‘Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari Kesim Bölgesel Restorasyon ve Canlandırma Projesi’ ödülü aldı.
Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu ‘Özendirme Yarışması’ 2019 ödül töreni İstanbul’da gerçekleşti. Uygulama dalında Safranbolu Belediyesi ‘Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari Kesim Bölgesel
Restorasyon ve Canlandırma Projesi’ ödülü aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi kent merkezinin en önemli alanlarından biri olan Tarihi Çarşı bölgesindeki restorasyon ve canlandırma çalışmaları nedeni ile en iyi uygulama ödülü Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye takdim edildi.
Tören sonrası konuşan Başkan Köse, “Böylesine önemli bir şehirde yaşamanın ve bu kente hizmet etme sorumluğunun bilincindeyiz. Dünya Miras Kentimizin aslını koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için büyük bir hassasiyet ve özveri ile çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızın Tarihi Kentler Birliği’nce de takdir edilerek ödüle layık görülmesi bizleri daha da cesaretlendiriyor. Devam eden projelerin tamamlanması, yenilerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Tarihi Kentler Birliğine yaptıkları organizasyon ve bu değerli ödülü bizlere layık gördüğü için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesi ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görüldü

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