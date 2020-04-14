Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, belediyeye ait seralarda ilk çiçek tohumlaması yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilk çiçek tohumlaması yapıldığını duyurdu. Ayrıca ekipler, Ziraat mühendisi ile beraberindeki SAKEM personelleri ile birlikte çalışarak tohumlamalara devam edeceklerini bildirdi.

Tohumlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Her tohum büyüdükçe sevincimiz, heyecanımız da büyüyecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

