Safranbolu Belediyesi kenti çiçeklerle donattı

Safranbolu Belediyesi’ne bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye seralarında yetiştirilen 10 bin adet menekşeyi kentin çeşitli yerlerine dikmeye devam ediyor.

Ekipler, kendi yetiştirdikleri ve kış mevsimine dayanıklı rengarenk menekşeleri, parklara, caddelere, orta refüjlere ve peyzaj alanlarına dikerek kenti dört mevsim renkli tutmaya çalışıyor.

Safranbolu Belediyesi Yazıköy’de bulunan 18 dönümlük arazide kurulan 8 adet serada yetiştirdiği mor, sarı ve bordo renkteki hercai menekşeleri ilçenin çeşitli yerlerine dikilerek, Safranbolu’yu renklendiriyor. Kent estetiğini ortaya koyan dokunuşlar yapan ekipler, toplamda 10 bin bitkiyi toprakla buluşturdu.

Kentin dört bir yanına dikilen hercai menekşeler bahar ayına kadar bulundukları yerleri renklendirecek ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, “Kendi ekiplerimizin yetiştirdiği çiçekleri şehrimizin sokaklarında görmekten mutluluk duyuyorum. Biz kendi kendine yeten bir belediye olmak için üretim alanlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Kentimiz, tarihi evleri, kanyonları, doğal alanları ve safranıyla tüm güzellikleriyle örnek bir şehir. Bunun dışında üreten bir yerel yönetim olarak da tüm belediyelere örnek olmaya çalışacağız. Ekiplerimiz parkları ana caddeleri renklendirmenin yanı sıra bugünlerimizi borçlu olduğumuz, ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimizin de mezarlarını çiçeklendirdi. Bu vesile ile de şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum’’ dedi.

