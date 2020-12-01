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Safranbolu Belediyesi kentin dört bir yanında dezenfekte çalışması başlattı

KARABÜK HABERLERİ  | 01.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışması başlattı.Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri salgın bulaşını önlemek için toplu kullanım alanlarını, otobüs durakları, meydan tuvaletleri, parklar, minibüs durakları, meydanlar ve korona virüs test sonucu pozitif çıkan apartmanları dezenfekte çalışmasını yoğunlaştırdı.Safranbolu Belediyesi korona virüs ile mücadelede tedbirlerini artırarak kentin yoğun kullanım alanlarında çalışmaları artırdı.

Safranbolu Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışması başlattı.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri salgın bulaşını önlemek için toplu kullanım alanlarını, otobüs durakları, meydan tuvaletleri, parklar, minibüs durakları, meydanlar ve korona virüs test sonucu pozitif çıkan apartmanları dezenfekte çalışmasını yoğunlaştırdı.
Safranbolu Belediyesi korona virüs ile mücadelede tedbirlerini artırarak kentin yoğun kullanım alanlarında çalışmaları artırdı. Karabük genelinde vaka sayılarının artmasıyla Belediye Başkanı Elif Köse Belediye’nin tüm birimlerine hijyeni sağlamak ve tedbirleri artırmak için talimat verdi.
Çalışmaların daha sık yapılması ve halk sağlığının korunması için ekiplerin aralıksız çalışacaklarını kaydeden Başkan Köse, önceliğin vatandaşların sağlığı olduğunu belirterek, “Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bunu da vatandaşlarımızla işbirliği içinde aşacağımıza inanıyorum. Bizler belediye olarak ciddi tedbirler aldık fakat vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmalarını ve alınan kararlara uymalarını rica ediyorum. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkamayalım ve maske mesafeye dikkat edelim’’ dedi.

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