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Safranbolu Belediyesi, öğrenciler için ‘EBA Uzaktan Eğitim Sınıfı’ kurdu

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 01:15 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından “Uzaktan Eğitime Belediyemizden Yakın Destek” sloganı bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için EBA Uzaktan Eğitim Sınıfı kurdu.Tarihi Çarşı SAKEM, Aşağı Tokatlı SAKEM, eski Nikah Salonu ve Emek SAKEM olmak üzere 4 noktada kurulan sınıfta öğrencilerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ders görmeleri sağlanacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, internet erişiminde zorluk yaşayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerin kurulan sınıflarda ev rahatlığında ve sessiz ortamda ders dinleyerek, aldıkları eğitimi daha verimli hale getireceklerini belirterek, “Her bilgisayar arasına mesafe konularak sosyal mesafe kuralına uyulan Uzaktan Eğitime Destek Sınıfları girişinde dezenfeksiyon ünitesi de bulunuyor.

Safranbolu Belediyesi, öğrenciler için ‘EBA Uzaktan Eğitim Sınıfı’ kurdu

Safranbolu Belediyesi tarafından “Uzaktan Eğitime Belediyemizden Yakın Destek” sloganı bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için EBA Uzaktan Eğitim Sınıfı kurdu.
Tarihi Çarşı SAKEM, Aşağı Tokatlı SAKEM, eski Nikah Salonu ve Emek SAKEM olmak üzere 4 noktada kurulan sınıfta öğrencilerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ders görmeleri sağlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, internet erişiminde zorluk yaşayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerin kurulan sınıflarda ev rahatlığında ve sessiz ortamda ders dinleyerek, aldıkları eğitimi daha verimli hale getireceklerini belirterek, “Her bilgisayar arasına mesafe konularak sosyal mesafe kuralına uyulan Uzaktan Eğitime Destek Sınıfları girişinde dezenfeksiyon ünitesi de bulunuyor. Öğrencilerin maskeli olup olmadığı da girişte kontrol edilecek. Maskeleri yoksa sınıf görevlisi tarafından temin edilecek. Sınıflarda ders görmek isteyen öğrenciler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgiyi alıp kendilerine en yakın Uzaktan Eğitime Destek Sınıfı’nda derslerini görmeye başlayabilirler” ifadelerini kullandı.
Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitliğinin olmadığını gördüklerini ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Köse, “Çünkü en büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızdan ricam lütfen derslerini çok iyi dinlesinler ve derslerinde başarılı olsunlar” dedi.

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