Safranbolu Belediyesi "Safran Oyun Evi" hizmete başlıyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan "Safran Çocuk Oyun Evi", Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet vermeye başlayacak.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 ile 7 yaş arasındaki çocukların kaliteli vakit geçirme imkanı bulabileceği ve ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını teslim edebileceği Safran Oyun Evinin pandemi dolayısı ile maksimum 25 çocuğu misafir edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Safran Oyun Evinde çocuklar zeka oyunları, görsel sanat etkinlikleri, masal okuma etkinlikleri ve cep eğitimleriyle eğlenirken öğrenecek. 4 adet sınıftan oluşan ve çocuk gelişimi alanlarında deneyimli öğretmenler eşliğinde 4-7 yaş grubu gelişim özellikleri dikkate alınarak kurulan oyun evi çocukların keyifli zaman geçirmeleri için tasarlandı. Çocukların birçok oyun gurubunda eğlendiği oyun evinde özgür ortamda kendilerini geliştirmeleri, eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Randevu sistemi ile hafta içi 09.00- 12.00, 14.00- 17.00 hafta sonu Cumartesi 09.00- 13.00 saatleri arasında hizmet verecek olan oyun evinden saatlik bazda faydalanılabilecek" denildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, "Çocuklu ailelere büyük kolaylık sağlayacak olan Safran Çocuk Oyun Evi sınırlı saat diliminde de olsa ebeveynlerin çocuğuyla bir aradayken yapamadığı işleri yapmasına olanak tanıyacak ve çocukların gelişimi açısından da faydalı olacak. Günlük hayatta çocuklarımızı dahil etmek istemediğimiz özellikle pandemi sürecinde uzak tutmamız gereken bir çok ortam oluyor. Pandemi koşullarına uygun olarak hazırladığımız ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceğini düşündüğümüz onlara özel bir ortam oluşturduk. Şimdiden Safranbolulu ebeveynlerimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.



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