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Safranbolu Belediyesi TİS görüşmelerini tamamladı

05.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Belediyesi TİS görüşmelerini tamamladı

Safranbolu Belediyesi Personel Şirketi bünyesinde çalışan işçilerle alakalı olarak Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.Sözleşme uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği rakamın da üzerine çıkılarak, en az maaş alan işçinin eline aylık ortalama 3 bin 600 TL geçmiş olacak.Toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilerin aldığı; yemek parası, çocuk parası, yakacak yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, afet yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, gece zammı gibi kalemlerde de artış yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Personel Şirketi bünyesinde çalışan işçilerle alakalı olarak Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği rakamın da üzerine çıkılarak, en az maaş alan işçinin eline aylık ortalama 3 bin 600 TL geçmiş olacak.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilerin aldığı; yemek parası, çocuk parası, yakacak yardımı, eğitim yardımı, bayram yardımı, afet yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, gece zammı gibi kalemlerde de artış yapıldı. Yılda iki kez verilen ikramiyelerin yevmiye sayısı artırıldı, sorumluluk zammı başlığında çalışanların emeğine göre düzenleme yapıldı. Ayrıca sözleşme taslağında bulunmayan yılbaşı ikramiyesi de Başkan Köse’nin mesai arkadaşlarına jesti oldu.
Yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olması dileğinde bulunan Köse, “Asgari ücretli personelimizin yapılan iyileştirmeler sayesinde motivasyonlarının artacağına ve bu sayede Safranbolu’muza daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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