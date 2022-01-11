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Safranbolu Belediyesi ve TÜMBELSEN arasında toplu sözleşme imzalandı

11.01.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu Belediyesi ve TÜMBELSEN arasında toplu sözleşme imzalandı

Safranbolu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) arasında toplu sözleşme imzalandı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, imzaladıkları iyi sözleşmenin örnek teşkil edeceğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bozgeyik, "Bu sözleşme hem kamu emekçileri açısından hem de yerel yönetimler açısından Türkiye'deki tüm yerel yönetimlere örnek teşkil edecek bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ediyor, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜMBELSEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt da sözleşmeden dolayı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Köse de elinden geldiği kadar mesai arkadaşlarının hayat standartlarını yükseltecek şekilde uygulamalar yapmaya çalıştığını belirterek, "Bunun karşılığında istediğim şey, üreten, dinamik, Safranbolu'yu çok daha yaşanır hale getirecek hizmetler yapmak. Bunu da tabi ki hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Köse, bir yıllık dönemi kapsayan sözleşmede yüzde 70 oranında artış sağlandığını kaydetti.

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