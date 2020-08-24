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Safranbolu Belediyesinden askerlere malzeme desteği

KARABÜK HABERLERİ  | 24.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi, askerlik hizmetini yerine getirecek erlere destek olmak için çalışma başlattı.belediyeden yapılan açıklamada, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Safranbolu’dan ayrılarak birliklerine teslim olacak gençlere, içinde kişisel bakım seti, banyo seti, cüzdan başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları çok sayıda malzemenin bulunduğu bir çanta hediye edileceği belirtildi.Askeri ihtiyaç çantasını teslim almak için belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edilebilecekleri ifade edilen açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, vedalaşmak üzere makamında ağırlayacağı er adaylarına bir de moral mektubu ileteceği kaydedildi.

Safranbolu Belediyesinden askerlere malzeme desteği

Safranbolu Belediyesi, askerlik hizmetini yerine getirecek erlere destek olmak için çalışma başlattı.
belediyeden yapılan açıklamada, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Safranbolu’dan ayrılarak birliklerine teslim olacak gençlere, içinde kişisel bakım seti, banyo seti, cüzdan başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları çok sayıda malzemenin bulunduğu bir çanta hediye edileceği belirtildi.
Askeri ihtiyaç çantasını teslim almak için belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edilebilecekleri ifade edilen açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, vedalaşmak üzere makamında ağırlayacağı er adaylarına bir de moral mektubu ileteceği kaydedildi.

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