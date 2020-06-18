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Safranbolu Belediyesi’nden gece mesaisi

KARABÜK HABERLERİ  | 18.06.2020 16:20 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gün içerisinde mağdur olmamaları için gece saatlerinde vana değişimleri yaptı.Belediyeden yapılan açıklamada, Yeni Mahalle ve kaymakamlık önünde bulunan, ana su hatlarını besleyen vanaların ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle gece vana değişim çalışması yapıldığı belirtildi.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz 23.00 ile 03.00 saatleri arasında çalışmalarını tamamladı.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gün içerisinde mağdur olmamaları için gece saatlerinde vana değişimleri yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yeni Mahalle ve kaymakamlık önünde bulunan, ana su hatlarını besleyen vanaların ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle gece vana değişim çalışması yapıldığı belirtildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz 23.00 ile 03.00 saatleri arasında çalışmalarını tamamladı. Ömrünü dolduran ekipmanlar yenileriyle yer değiştiriyor ki halkımız sıkıntıya düşmesin. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Safranbolu’nun içme suyu kaynağı ve depolarının kirlenmemesine yönelik ek tedbirler uygulayarak uç noktalarda klor düzeyini mevzuata uygun bir biçimde 0,2-0,5 ppm olarak ayarlamıştı. Arkadaşlarımız, farklı bölgelerden günlük olarak alınan numuneleri titizlikle takip etmeye devam ediyor" dedi.
İhtiyaç duyulan her noktada çalışmaların devam ettiğini aktaran Köse, "Belediye çalışma programının yanı sıra vatandaşlarımızdan Halk Masası’na gelen ihbarları da anında değerlendiriyor ve 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Su kesintileri yapmak durumunda kaldığımız zamanlarda sorunu ivedi ve sorunsuz biçimde çözmek önceliğimiz. Kesintiler konusunda bilgilendirilen vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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