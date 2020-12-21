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Safranbolu Belediyesinden ölçü tartı aleti duyurusu

KARABÜK HABERLERİ  | 21.12.2020 16:05 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damga işlemlerinin yapılmasını istedi.Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılmasına yönelik beyanname verme başlangıç tarihinin 1 Ocak 2021 olarak duyurulduğu belirtildi.2019 yılı damgalı ölçü tartı aletlerinin 2021 yılında yapılması gereken periyodik muayene ve damgalama işlemleri için ise son beyanname verme tarihinin 1 Mart 2021 olduğu, vatandaşların mesai bitimine kadar Ölçü Ayar Memurluğuna müracaat etmeleri kaydedildi.Yapılan açıklama, "Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ölçü Ayar Memurluğu tarafından alınan beyannamenin yasa gereği zorunlu olduğu açıklanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, ellerinde elektronik, mekanik ölçü, tartı aletleri bulunan esnaf, pazarcı, işyeri sahipleri ile resmi ve özel dairelerin, Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna 1 Mart 2021 günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damga işlemlerinin yapılmasını istedi.
Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılmasına yönelik beyanname verme başlangıç tarihinin 1 Ocak 2021 olarak duyurulduğu belirtildi.
2019 yılı damgalı ölçü tartı aletlerinin 2021 yılında yapılması gereken periyodik muayene ve damgalama işlemleri için ise son beyanname verme tarihinin 1 Mart 2021 olduğu, vatandaşların mesai bitimine kadar Ölçü Ayar Memurluğuna müracaat etmeleri kaydedildi.
Yapılan açıklama, "Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ölçü Ayar Memurluğu tarafından alınan beyannamenin yasa gereği zorunlu olduğu açıklanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, ellerinde elektronik, mekanik ölçü, tartı aletleri bulunan esnaf, pazarcı, işyeri sahipleri ile resmi ve özel dairelerin, Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna 1 Mart 2021 günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Her türlü masa, ibreli, baskül, kantar, elektronik, asma, litre, metre ve kilogramlar, ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir olmak üzere periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması gerekiyor" denildi.

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