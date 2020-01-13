YURTHABER
  4. Safranbolu Belediyesi’nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi

Safranbolu Belediyesi’nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından hafta içi her gün sabah namazları çıkışı farklı bölgedeki camilerde ve 08:00’dan itibaren ise Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanat ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapıyor.Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Safranbolulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı.Sabah namazı sonrası yapılan esnaf duasının ardından Emek Mahallesi Siteler Camii, sonrasında ise saat 08.00’dan itibaren Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramının yapıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ İlçe halkımızın belediyemizin bu hizmetinden bir hayli memnun olduğunu gördük.

Safranbolu Belediyesi tarafından hafta içi her gün sabah namazları çıkışı farklı bölgedeki camilerde ve 08:00’dan itibaren ise Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanat ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapıyor.
Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Safranbolulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı.
Sabah namazı sonrası yapılan esnaf duasının ardından Emek Mahallesi Siteler Camii, sonrasında ise saat 08.00’dan itibaren Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramının yapıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ İlçe halkımızın belediyemizin bu hizmetinden bir hayli memnun olduğunu gördük. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlar ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyor” dedi.
Paylaşmanın kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Köse; “ Safranbolu Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz” diye konuştu.
Çorba ikramının ilerleyen günlerde hastane önünde de yapılacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Yenice ÇPAL öğrencileri staj için Avrupa ’daYenice ÇPAL öğrencileri staj için Avrupa ’da
Çocuklar müzik okulunda mutluÇocuklar müzik okulunda mutlu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Karabük Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:03
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.