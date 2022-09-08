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Safranbolu çavuş üzümünde yüksek rekolte bekleniyor

08.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Bu sene gayet verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen sene 900 ton civarında ürün elde ettik. Bu sene bu rakamın 1000 ton ve üzerinde olacağını tahmin ediyoruz"

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasadına başlanan çavuş üzümünde bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Safranbolu'da yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusuyla öne çıkan çavuş üzümünde hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, yerel ürün çeşitlerini destekleme ve bunları geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Safranbolu çavuş üzümünün kendileri için çok ayrı yeri olduğunu aktaran Ayvalık, "Safranbolu çavuş üzümü çeşidinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara ulaştırılması açısından desteklerimize her yıl devam edeceğiz." dedi.

Maniye domatesinin coğrafi işaretle tescillendiğini, Safranbolu çavuş üzümü için de bütün altyapıları oluşturduklarını dile getiren Ayvalık, şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumundaki işlemler tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığına evraklarımız gönderildi. Bakanlığımızdan uygun görüşler alındı. Şu an komitede. Komitenin değerlendirilmesi sonucunda gelecek cevaba göre hareket edeceğiz. Biz artık coğrafi işaretimizi aldığımızı kabul ediyoruz. Coğrafi işaret, ürünü korumamız için çok önemli. Ürünün standartlarının belirlenmesi ve özellikle Bozcaada çavuşundan farklılığını kamuoyuna açıklamamız açısından çok önemli."

- "Geçen seneye göre üretimde artış var"

Bu yıl iklim koşullarının da uygun geçtiğini ifade eden Ayvalık, şöyle devam etti:

"Biz her sene dekara yaklaşık 2 ton civarında verim alırdık. Bu sene bu rakamımız biraz daha yukarılara çıktı. Geçen seneye göre üretimde artışımız var. Bu sene gayet verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen sene 900 ton civarında ürün elde ettik. Bu sene bu rakamın 1000 ton ve üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Safranbolu çavuş üzümü, piyasada güzel fiyat bulan bir ürün. İlimizde diğer ürün gruplarında 8 ile 12 lira arasında pazarlama yapılırken, çavuş üzümü 20 ila 25 liradan alıcı bulabilmekte."

- "Çevre illerden müşterilerimiz var"

Konarı köyünde 30 yıldır çavuş üzümü yetiştiren Mehmet Siyami Yakupoğlu da bu yıl verimin ve kalitenin diğer yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Modern telli terbiye sistemiyle 10 dekar alanda üretim yaptıklarını anlatan Yakupoğlu, "Bazı genç çeşitlerden dekardan aldığımız verim 6 tona çıkabiliyor. Yaşlılarda ise 2-3 ton civarında. Burada tonajdan çok biz kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Çevre illerden müşterilerimiz var." diye konuştu.

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