YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu Kaymakamlığından "Vefa Projesi"

Safranbolu Kaymakamlığından "Vefa Projesi"

KARABÜK HABERLERİ  | 08.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Safranbolu Vefa Projesi" hayata geçirildi.Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından özbakım, sağlık hizmetlerine ve istihdama yönelik hayata geçirilen "Safranbolu Vefa Projesi" kapsamında, yaşlıların, tek başlarına gideremedikleri ihtiyaçları yerine getirilerek yardımcı olunacak ve onların yaşam kalitesi yükseltilecek.Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, proje kapsamında ilçede ikamet eden 4 vatandaşın iş imkanına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.Bakıma muhtaç olan bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanmasının yanında, onların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek gibi birçok amaca hizmet ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Sosyal devlet ilkesinin işlerliğini ortaya çıkartan, dezavantajlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettiren, önemli bir projeye daha imza attık.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Safranbolu Vefa Projesi" hayata geçirildi.
Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından özbakım, sağlık hizmetlerine ve istihdama yönelik hayata geçirilen "Safranbolu Vefa Projesi" kapsamında, yaşlıların, tek başlarına gideremedikleri ihtiyaçları yerine getirilerek yardımcı olunacak ve onların yaşam kalitesi yükseltilecek.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, proje kapsamında ilçede ikamet eden 4 vatandaşın iş imkanına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.
Bakıma muhtaç olan bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanmasının yanında, onların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek gibi birçok amaca hizmet ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Sosyal devlet ilkesinin işlerliğini ortaya çıkartan, dezavantajlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettiren, önemli bir projeye daha imza attık. Yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlı, engelli veya sosyal yetersizliği olan vatandaşlarımızın, en temel gereksinimlerini gidermeye yönelik, yaptığımız proje ile devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşlarının üzerinde olduğunu hissettirdik. Projemizin diğer bir özelliği de iş imkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine de katkı sağlayan projemiz, iş imkanı ile sosyal risk tehdidini ortadan kaldıracaktır. Mali ve sosyal yönden sürdürülebilir olan projemiz, aile ve kişileri üretime katarak, bir nevi yardım alanı yardım eden konumuna çıkarmaktadır. Devlet ve millet kaynaşmasının zirve yaptığı şu günlerde çok yönlü olarak geliştirdiğimiz vefa projemizle, muhtaç vatandaşlarımıza el uzatırken, istihdama da katkı sağlamının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:18
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:20

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Levent Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Safran Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.