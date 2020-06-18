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Safranbolu köylerindeki yatırımlar görüşüldü

KARABÜK HABERLERİ  | 18.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019-1.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019-1. Olağan Meclis Toplantısı Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Salonunda gerçekleşti.
Toplantıya Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Başkanı Vekili Zafer Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Nuri Kırımlı, Birlik Müdürü Gökhan Kara ve köy muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Birlik Müdürü Gökhan Kara tarafından 2019 yılı Kesin Hesapları ve Faaliyet Raporu görüşüldü. Safranbolu Kaymakamlığı İlçe İdare ve Denetim Şefliği Denetim Raporu sunumu yapıldı.
Kaymakam ve Birlik Başkanı Fatih Ürkmezer, "Pandemi sürecinde Safranbolu olarak çok ciddi önlemler aldık. Sosyal mesafe kurallarına köylerde de devam edelim. Valilik onayıyla maskesiz sokağa çıkılmaması konusunda uyarıları dikkate alalım, bu uyarılara aldırmayanlara cezai işlem uygulanacağını unutmayalım. Bu süreçte tüm muhtarlarımız hassasiyet göstererek özveri ile çalıştılar. İlçemizde oluşturulan Vefa Destek Grubu ile koordineli çalışan tüm muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
2020 yılı yatırımları hakkında da bilgi veren Ürkmezer, "Yol ve içme suyu projelerimizi belirledik, onaylandı. Yakın zamanda 2 tane içme suyu projesinin ihalesini yaptık. İhalesi yapılmayan 2 projemiz kaldı onları da en kısa zamanda yapacağız. Yollarımızın yapımını İl Özel İdaresi yapacak. Bizler isteriz ki, bütün köy yollarımızı sıcak asfalt yapalım ama projeleri belirlerken belli öncelik ve kriterleri dikkate almamız gerektiği gibi belirliyoruz. Her toplantıda dile getirdiğimiz gibi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde işler sadece İl Özel İdaresi kaynakları ile değil KÖYDES ile işler yürütülüyor. Birliğimizin özel durumundan dolayı turizm açısından hizmet veriyoruz ve kültürel varlıkları ön plana çıkarmak için özveriyle çalışıyoruz. Pandemi sürecinde birliğimiz uhdesinde bulunan Kaymakamlar müze evinin geliri düşmesinden, personel ve turizm konusunda giderlerimiz arttı. Vilayetler Birliğinden, Safranbolu’nun ayrıcalığından dolayı ilk defa 600 bin TL destek aldık. Safranbolu’nun marka yüzü olan Kaymakamlar Müze Evini değiştireceğiz. Yeniden Safranbolu’ya ve turizme kazandıracağız. Birlik Encümeninde çalıştığımız İl Genel Meclisi üyelerine, muhtarlarımıza çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yapılacak seçimin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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