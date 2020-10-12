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Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi

KARABÜK HABERLERİ  | 12.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan kongresi sonrası Safranbolu ilçe başkanlığına yeniden mevcut başkan Emre Barboros Tunç seçilerek güven tazeledi.
Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi salonunda gerçekleşen kongreye çok sayıda delegenin yanında İl ve ilçe yönetimleri de katıldı.
Kongrede güven tazeleyen Emre Barboros Tunç, vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan üç hilali bayrağın inancı ve gücü ile dünden daha güçlü olarak yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.
Başakan Tunç, MHP olarak Safranbolu’da hassasiyetle siyaset yaptıklarını ancak diğer siyasi partilerin aynı duyarlılıkta olmadığını belirterek, “ Safranbolu’yu, siyasi görüşü ne olursa olsun, vatansever ve eğitim seviyesi her alanda yüksek insanların yaşadığı güzide bir şehir.Safranbolu’ya hiç gelmemiş, Safranbolu’yu hiç tanımayan, şehrin dinamiklerinden haberdar olmayan bir yönetici, bir başkan yardımcısı atamak en hafif tabir ile gaflettir. Bu gaflet içindekilere inanıyorum ki en güzel cevabı yine nadide Safranbolu halkı verecektir.’’ dedi.
’’Ülkücü Belediyeciliğin gururu Başkan Vergili’’
Tunç yaptığı konuşmada, ’’ Biz Türk milliyetçilerinin Safranbolu’ya ve ülkemize bakış açısı bellidir. Ülkücü belediyeciliğinin ülkemizde ki gururu Rafet Vergili, bunu Belediye Meclis toplantılarında net bir şekilde ortaya koymuş, siyaset gözetmeksizin tüm belediyelere katkı vermeye hazır olduğunu ifade ederek, hazırladığı projeleri meclis gündemine sunmuş, fakat reddedilmiştir. İşin ilginç yanı ise Başkanımız Safranbolu’ya yapmak istediği projeye Safranbolu’yu yöneten ittifakın İl Başkanı olan meclis üyesinin red oyu vermesidir. İnanıyorum ki kıymetli hemşerilerimiz ilk seçimlerde tüm bunları değerlendirecek ve siyasi tercihlerini kullanacaktır.’’ diye konuştu.
Kongre sonrası yeniden güven tazeleyen MHP İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç’un yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:
“ Erkan Canözü, Mehmet Kımır, Mustafa Murathan Özkan, Fikret Altunay, Hasan Basri Kavsa, Muhittin Acar, Nurettin Payal, Fehmi Ramazanoğlu, Ezgi Gür Söyleyici, Ümithan Kaplan, Hakan Artan, Bahattin Yıldız, İfaket Terziahmetoğlu, Serdar Karayılmaz, Murat Gerçek, Levent Tombak, Burcu Çetinkaya Kırıkoğlu ve Naci Kalaycı.”

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