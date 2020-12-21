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"Safranbolu Öğretmen Akademisi" semineri

KARABÜK HABERLERİ  | 21.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Safranbolu Öğretmen Akademisi" semineri düzenlendi.Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Safranbolu Öğretmen Akademisi" semineri düzenlendi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Türkoğlu’nun sunum yaptığı seminere, Safranbolu’da görev yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik, okul öncesi ve özel eğitim branşlarındaki okul yöneticisi ve öğretmenler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Pandemi döneminin başladığı mart ayından bu yana özverili bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla yürüten öğretmenlerimize mesleki anlamda yeni metodlar ve teknikler hakkında katkı sunmak amacıyla online ’Safranbolu Öğretmen Akademisi’ seminerleri düzenlemekteyiz. Ülkemizin yetiştirdiği alanında uzman eğitimci, yazar ve akademisyenleri branş branş öğretmen gruplarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bengü Türkoğlu Hocamıza kıymetli vakitlerini bizlere ayırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Gümüş, "Safranbolu Öğretmen Akademisi" seminerlerinin farklı branşlardaki öğretmenler için de farklı konukların katılımı ile devam edeceğini belirtti.
Doç. Dr. Türkoğlu’nun "Çocukluğun Ayak İzleri" konulu sunumunda, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ışığında çocuk eğitimi, 21. yüzyıl eğitim pedogojisi, çocuklara geleceğin mesleklerine göre beceri kazandırma, oyun tabanlı öğrenme, çocuk ve aile iletişimi gibi konulara değinildi.

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