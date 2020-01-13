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  4. Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi

Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sanayi Altyapı İyileştirme Projesi" istişare toplantısı yapıldı.Safranbolu Belediyesi tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulacak olan "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" için bilgi verilerek sanayi esnafının proje konusunda görüş ve önerileri alındı.Safranbolu sanayinde gerçekleşen programa Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Dış İlişkiler Müdürü Yılmaz Olcay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.Belediyeden yapılan açıklamada, "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme projesi çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledik.

Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi

Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sanayi Altyapı İyileştirme Projesi" istişare toplantısı yapıldı.
Safranbolu Belediyesi tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulacak olan "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" için bilgi verilerek sanayi esnafının proje konusunda görüş ve önerileri alındı.
Safranbolu sanayinde gerçekleşen programa Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Dış İlişkiler Müdürü Yılmaz Olcay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme projesi çalışmaları hakkında bir toplantı düzenledik. Toplantıda esnafımızın sanayi alt yapısı ile ilgili sorunları ve bu sorunların giderilmesi hakkında görüşlerini aldık. Esnafımızın görüşleri hazırlanan projede dikkate alındı. Projemizi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na teslim ettik" denildi.

Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi

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