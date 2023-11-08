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Safranbolu, sokakları 10 Kasım 1938’in gazete manşetleriyle donattı

08.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yer aldığı 100 yıl önceki gazeteleri açık hava reklamlarında sergiledi.

Safranbolu, sokakları 10 Kasım 1938’in gazete manşetleriyle donattı

Safranbolu Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılında Safranbolu’nun her noktasında onu saygı ve minnetle anmak için Atatürk’ün günümüzden 100 yıl önce vefat haberini duyuran gazetelerin manşetleri açık hava reklamlarına taşındı.

Yerelden ulusala onlarca gazetenin attığı tarihi başlıklarla oluşan haberler Safranbolu halkı tarafından da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar açık hava reklamlarının önünde dakikalarca vakit geçirerek Atatürk’ün vefat ettiğini gün yayımlanan haberleri okudu.

Ulus, Son Posta, Ankara Postası, Akşam, Bartın, Anadolu gibi onlarca gazete ‘’Ebedi Atanın önünde, kalbimizde yatıyor, halkın sonsuz matemi, Memleketi hıçkırıklara boğan kara haber, Atatürk’ünü kaybettin için yandı, sen sağ ol Türk Milleti’’ sözleri ile attıkları manşetlerle oluşturdukları tarihi haberleri açık hava reklamlarının önünde duraksayarak okuyan gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

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