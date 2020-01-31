Safranbolu TSO 2020 yılının ilk meclis toplantısını Eflani’de gerçekleştirdi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Cengiz Ünal Başkanlığında Eflani ilçesinde gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 2020 yılının ilk toplantısını hizmet alanları içinde olan Eflani ilçesinde gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Eflani ilçesinde faaliyet gösteren üyelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ünal, “ Toplantımızı, yapımı 1884 yılına dayanan 1990 yılında Kültür varlığı olarak tescillenerek 2014 yılında yeniden restore edilerek hizmete açılan tarihi Taşhan’ da gerçekleştirdik. Eflani’miz mutlaka gezip görülmesi gereken bir ilçemiz. Tarihi dokusunun yanı sıra doğa harikası bir ilçemiz. Harika göletlere sahip. İlerleyen yıllarda mutlaka turizmden hak ettiği değeri alacağı kanaatindeyim. Sıcak insanlarına sahip Eflani’ye herkesin ziyaret etmesini temenni ediyor. 2020 yılının ilk meclis toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek toplantımıza katılan Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.



